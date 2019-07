Luís Filipe Vieira sobre Jonas: «Jogasse 90, 45 ou 10 minutos ou nem entrasse, estava lá»

Luís Filipe Vieira teceu rasgados elogios a Jonas no prefácio do livro biográfico do avançado que hoje será apresentado e do qualParte das palavras que o presidente do Benfica escreveu foram divulgadas pelos encarnados, na sua habitual newsletter diária."Criei com Jonas ao longo destes anos uma relação de amizade pessoal. As nossas conversas no Seixal, a forma como acompanhei a determinação com que enfrentou os seus diversos problemas físicos, e nesta última época, o impressionante carácter que revelou em, estando limitado fisicamente, ser uma das peças mais fundamentais e chaves da reconquista, são marcos inesquecíveis que nunca poderei esquecer", considerou o líder od clube da Luz."Jonas, jogasse 90, 45, 15 ou 10 minutos ou nem entrasse, estava lá. Para decidir com golos, para motivar com o seu carisma, mas sobretudo pelo exemplo que dava. Como ele fez questão de dizer a todo o plantel no final de um dos jogos mais importantes da caminhada vitoriosa para o 37, 'acima de tudo, de todos e de cada um de nós está o Benfica'. Um livro sobre um ídolo, que já não podemos ver em campo, é mais uma oportunidade para nos voltarmos a entusiasmar, a sonhar e a admirar a vida de quem nos brindou com tantos momentos de alegria, de magia e de eficácia", reconheceu.