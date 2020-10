Luís Filipe Vieira suspende todas as ações de campanha

A candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica anunciou esta quarta-feira a suspensão de todas as iniciativas de campanha agendadas para os próximos dias, na sequência das recentes medidas anunciadas pelo governo no âmbito da entrada em vigor do Estado de Calamidade.





"Em função do reforço das medidas decretadas pelo governo no combate à covid-19, que entram em vigor à meia noite de hoje, e face ao aumento de casos registados nas últimas 24 horas, a candidatura de Luís Filipe Vieira, dando cumprimento às novas directivas decretadas, decidiu suspender todas as iniciativas de campanha agendadas.A segurança de todos está em primeiro lugar e, tendo em consideração o elevado número de sócios que espontaneamente têm participado nas nossas iniciativas bem como os muitos que já se inscreveram em iniciativas futuras, não é possível manter as ações de campanha previstas sem colocar em causa as medidas impostas pelo executivo.Nesse sentido, todas as ações da candidatura de Luís Filipe Vieira agendadas para as próximas duas semanas serão repensadas e reprogramadas, nomeadamente privilegiando a utilização de ferramentas digitais no contacto com os associados do Sport Lisboa e Benfica.Nenhuma chamada de telemóvel, videoconferência ou rede social conseguirá substituir o privilégio que representa o contacto directo com os associados, como se comprova pelas extraordinárias manifestações de apoio que recebemos um pouco por todo o país, ao longo dos mais de 4.000 quilómetros já percorridos. Mas o momento exige de todos nós uma atitude responsável, que coloque o bem estar geral acima de qualquer outro interesse particular."