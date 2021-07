Vieira deixa SAD do Benfica em 30 dias caso não renuncie ou as medidas de coação se mantenham

A SAD do Benfica enviou, esta quarta-feira, um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no qual anuncia a saída de Luís Filipe Vieira das funções de administrador no prazo de 30 dias, caso não renuncie ao cargo ou se mantenham as medidas de coação impostas ao ex-líder das águias, no âmbito da Operação Cartão Vermelho.





A proibição de contactar com os restantes membros da administração da SAD encarnada foi uma das medidas impostas a Vieira e a decisão agora anunciada foi comunicada ao Conselho de Administração da SAD pelo Conselho Fiscal."A Benfica SAD informa que o Conselho Fiscal comunicou ao Conselho de Administração que, perante o teor daquelas medidas de coação, em especial a proibição de contactar com os demais membros do Conselho de Administração, situação que, na verdade, resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração, declarará, nos termos previstos no artigo 401.º do Código das Sociedades Comerciais, o termo das funções do Sr. Luís Filipe Vieira como membro do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, salvo se entretanto o Sr. Luís Filipe Vieira deixar de exercer o referido cargo ou a causa de impossibilidade de exercício desse cargo cessar", refere o comunicado.Na mesma nota, a SAD garante estar a colaborar com as autoridades nas investigações ao alegado desvio de 2,5 milhões de euros das contas do Benfica.(em atualização)