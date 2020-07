Luís Filipe Vieira vai recandidatar-se à presidência do Benfica

Luís Filipe Vieira vai mesmo recandidatar-se à presidência do Benfica nas próximas eleições presidenciais do clube em outubro. A confirmação foi dada, esta terça-feira, pelo presidente das águias no plenário dos órgãos sociais.

Recorde-se que o líder benfiquista colocou em aberto a sua continuidade à frente do clube, logo após a derrota (0-2) diante do Marítimo, na Madeira, que custou também o despedimento de Bruno Lage.





Na mesma reunião, ficou esclarecido que o presidente do clube da Luz não pretende demitir-se, de forma a antecipar eleições, um cenário que chegou a ser veiculado nos últimos dias. Desta forma, tudo indica que, tal como inicialmente previsto, o ato eleitoral para a presidência das águias se irá realizar mesmo em outubro.