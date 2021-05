Luís Filipe Vieira vende 'palheiro' por cinco mil euros à Câmara de Vila Franca de Xira

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, vendeu à Câmara de Vila Franca de Xira o imóvel com destino a palheiro, sito em Alverca, por cinco mil euros, avança esta quinta-feira o 'Correio da Manhã'. O negócio foi feito a 22 de dezembro de 2016. O prédio foi revelado por Mariana Mortágua, deputada do BE, durante a audição do presidente da Promovalor na comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco (NB), na última segunda-feira. Vieira vendeu à autarquia um imóvel urbano, com 620 metros quadrados (m2), por 8,06 euros o m2.