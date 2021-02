Luís Filipe Vieira: «Vertonghen não era bem o que Jesus pretendia...»

Luís Filipe Vieira assegurou que há "total sintonia" entre si e Jorge Jesus quanto aos reforços e até revelou alguns pormenores, nomeadamente o facto de Jan Vertonghen não ter sido inicialmente a escolha preferencial do técnico.





"Hoje fazíamos igual. Quando contratámos Jorge Jesus, eu, o Rui Costa e o Tiago Pinto tínhamos sempre uma equipa sombra no Benfica. Graças a um departamento altamente profissionalizado do scouting do Benfica. Quando o Jorge veio, entregou-me um documento com os jogadores que pretendia e não houve um jogador que o Jorge não dissesse que sim. Ele queria o Cabrera, entendemos que não o devíamos contratar porque pediam-nos 15 milhões de euros e o Espanyol devia-nos 15 milhões de euros e queria fazer contas. Outro defesa central, o Koch, ele também queria. O Rui Costa foi com o Tiago Pinto à Alemanha para contratá-lo a ele e o Waldschmidt, mas esse não havia hipótese porque já tinha compromisso com outro clube. O Everton, o Jorge Jesus fez uma pressão fantástica e disse: ‘Oh Luís, precisamos deste jogador. Este não pode falhar’. Fomos comprá-lo. Toda a gente conhece o Everton, jogador fantástico, internacional brasileiro. O Darwin também foi pedido do Jorge exclusivamente. Lá foi o Rui Costa para Almería para o contratar. Curiosamente estava também identificado pelo scouting do Benfica. O Otamendi veio porque o Rúben Dias tinha saído, o Vertonghen foi também contratado com o consentimento dele [Jesus]. Não era bem o que ele queria, mas nós também não podíamos comprar o Cabrera. Então entendemos que era um jogador experiente e o Jorge disse para irmos por aí, que não havia problema nenhum. Quis o Gilberto, contratámos o Gilberto. O Pedrinho era um jogador que não foi contratado quando o Jorge estava cá. Ele até disse que se fosse ele a escolher, escolhia outro. Mas quando ele já estava a treinar aqui, chegou ao pé de mim e disse: ‘Luís, enganei-me. O Pedrinho é um craque. Tenho é de o preparar bem, mas é um craque. Tem um pé esquerdo diabólico’", disse.