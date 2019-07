Luís Filipe Vieira viaja para os EUA

Luís Filipe Vieira vai juntar-se à equipa encarnada, sendo esperado nos EUA na sexta-feira. O presidente do clube da Luz estará na inauguração da Casa do Benfica em New Bedford, marcada para sábado, e assistirá ao terceiro e último jogo dos campeões nacionais na International Champions Cup, domingo, frente ao AC Milan.





O líder benfiquista, de 70 anos, não acompanhou a comitiva, que se encontra em solo norte-americano há semana e meia. Vieira ficou em Lisboa a concluir a transferência de Salvio e a contratação de Carlos Vinícius. Também teve em mãos o dossiê Mattia Perin, mas o guarda-redes italiano não assinou porque chumbou nos testes médicos.Depois de ter estado na conferência de imprensa de hoje com os vice-presidentes Nuno Gaioso Ribeiro e João Costa Quinta, Vieira vai agora atravessar o Atlântico, a tempo de estar com os adeptos em New Bedford e presenciar o derradeiro encontro de preparação, antes da Supertaça, a 4 de agosto, no Algarve.