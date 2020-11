Luís Filipe Vieira: «Vítor Oliveira ficará para sempre na história do futebol português»

O Benfica já emitiu uma nota de pesar pela morte de Vítor Oliveira, que morreu este sábado aos 67 ano, após se ter sentido mal quando caminhava





"Em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico e inesperado falecimento de Vítor Oliveira.Ficará para sempre na nossa memória o excelente profissionalismo de um dos treinadores que mais se distinguiram nos últimos anos no futebol português, a integridade do seu carácter, o amigo e o benfiquista da parte de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer.A toda a sua família e amigos apresentamos as mais sentidas condolências e profunda solidariedade neste momento tão difícil.Vítor Oliveira ficará para sempre na história do futebol português!"