Mensagem de Vieira aos parceiros comerciais: «São fundamentais na nossa estratégia de afirmação»

Aqui estamos nós no nosso encontro anual com todos os parceiros e patrocinadores, num momento que se repete nos últimos anos e consolida uma tradição que, estou certo, veio para ficar no Sport Lisboa e Benfica.

Evento feito de reconhecimento e gratidão para todos aqueles que têm sido companheiros do nosso percurso comum ao longo destes anos e de boas vindas a quem chega de novo.

No centro do nosso projeto para o clube, para além dos sócios, da profissionalização e da formação desportiva, estão igualmente e naturalmente os nossos parceiros.

Este momento visa não só reforçar os laços que nos unem mas, mais importante, é um justo, merecido e público reconhecimento da vossa importância para o clube e para o sucesso do Benfica.

Vocês foram e são um aliado fundamental da nossa estratégia de afirmação como melhor clube nacional e um dos maiores clubes do Mundo. Estratégia que tem sido, sem falsas modéstias, bem sucedida.

Nos últimos anos crescemos muito e bem.

Nas mais diversas áreas e nos mais diversos rankings, estamos dentro das melhores práticas em termos europeus e, em alguns casos, continuamos a ser o único clube, fora dos cinco principais campeonatos, a constar em alguns desses rankings e indicadores.

E esse sucesso tem naturalmente reflexo na nossa área corporate. Na última época, por exemplo, o número de parceiros cresceu cerca de 15%.

Cada vez mais, o mercado empresarial reconhece a importância da aposta na marca Benfica e a validade do nosso projeto para o clube. Assim se justifica que esta relação tenha perdurado no tempo e ultrapassado mesmo momentos mais difíceis. Se há 15 anos eram menos de 100, hoje são mais de 500. E amanhã, não duvido, serão ainda mais.

Caros parceiros,

No nosso último encontro, falei-vos aqui do sonho da reconquista e do 37. Conseguimos. Juntos, conseguimos!

Ganhou o Benfica e, em consequência, ganharam os nossos parceiros.

Para a presente época definimos como lema pelo Benfica. Mas será também por vocês porque, acreditamos, quando ganha o Benfica, também são vocês que ganham.

Lançámos as sementes, ganhámos estabilidade e a nossa ambição de futuro é cada dia maior para em conjunto comemorarmos mais vitórias.

Em nome do Sport Lisboa e Benfica agradeço a vossa presença e o vosso importante contributo, na esperança de que a relação que nos une seja tão importante para vós como o é para nós.

Continuemos a crescer juntos.

Viva o Benfica!