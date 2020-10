Vieira diz estar 'magoado'com Bernardo Silva e realça apoio de outros jogadores

Luís Filipe Vieira voltou ao assunto Bernardo Silva em entrevista à CMTV e assumiu que ficou "bastante magoado".





"Não vale a pena estarmos a bater muito nisso. Teve a opção dele. As declarações que fez. Se me perguntarem se fiquei magoado, eu fiquei. Tenho de realçar outros jogadores que me têm estado a apoiar. É um episódio fechado. Um dia havemos de nos encontrar. Vocês são perspicazes e percebem quem escreveu. Estou magoado com ele. Tive alguma interferência na carreira dele. Vamos ficar clarificados quando nos encontrarmos".Quando à notícia avançada pelo nosso jornal sobre o facto de o Benfica ter pedido a Jorge Mendes para vender Bernardo Silva antes de se estrear na Liga pela equipa principal respondeu:"É num período em que ele renova. Em março ou abril, nós fazemos um contrato com a grande maioria dos empresários onde se dá a exclusividade da venda em relação a um dia em que seja vendido. Ele depois fez a pré-época e teve a conversa com o Jorge Jesus. O empréstimo é em agosto.""O Jesus foi muito claro. Não há um jogador da formação do Benfica que saiu sem lhe perguntarmos que queria sair. Só há um, o Ruben Dias, há dois anos, teve uma proposta para sair. Ele disse-me que não queria sair naquele momento. Era uma proposta de um clube alemão. O sonho dele não era esse e nós renovámos. Houve uma proposta e nós não tivemos a hipótese de acompanhar os vencimentos. Tínhamos de acompanhar o sonho dele."