Luís Filipe Vieira volta ao tema Bernardo Silva: «Depois do que se passou com o menino...»

Depois de ter votado, Luís Filipe Vieira respondeu às críticas de Noronha Lopes sobre as alegadas irregularidades que o candidato da Lista B apontou ao processo eleitoral no Benfica, voltando igualmente ao tema Bernardo Silva.





"Às vezes as pessoas têm tendência a preocupar-se com elas próprias e não com o Benfica. Tal é o desespero. Quem vem aqui, deve estar super feliz com esta organização e civismo. Não sei como esse candidato continua a falar mal de tudo o que se passa no Benfica, continua a fazer-me impressão. Quem fez a campanha que ele fez, parecia que estávamos a fazer uma campanha para primeiro-ministro, não entendo...""Já vi tantas coisas... Depois do que se passou com o menino [Bernardo Silva], como eu o trato, e não vale a pena dizer o nome, não quero comentar mais nada. Isso é a coisa mais baixa que se pode fazer nas eleições. Tentar arranjar emprego para ex-jogadores do Benfica é a pior coisa que se pode fazer. Devemos é proteger os ex-jogadores do Benfica", concluiu.