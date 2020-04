Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Filipe Vieira: «Voltaremos em breve ao Marquês» Presidente enfrenta com “esperança” as muitas “dificuldades” na calha e já projeta o regresso aos festejos do título no centro da capital





• Foto: Pedro Ferreira