Luís Filipe Vieira voltou à tribuna da Luz

Ao contrário do que tem acontecido na reta final desta temporada, Luís Filipe Vieira viu o jogo na tribuna presidencial. Desde que lutou contra a Covid-19, o presidente do Benfica foi aconselhado a resguardar-se, sendo que os médicos lhe pediram que evitasse ao máximo estar exposto nas tribunas dos estádios, fosse na Luz ou fora de portas. Exemplo disso foi o facto de não ter marcado presença no Benfica-FC Porto, clássico da 31ª jornada, ainda que o jogo fosse importante.

A acompanhar Luís Filipe Vieira estiveram Fonseca Santos (presidente do Conselho Fiscal) e José Eduardo Moniz (vice-presidente). À esquerda e umas filas acima ficou Frederico Varandas, presidente do Sporting, com Rogério Alves (presidente da AG) e Salgado Zenha (vice-presidente).