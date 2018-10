Luís Filipe Vieira: «Vou ser candidato»

Inquéritos Ficou convencido com as explicações de Vieira? Sim, completamente

Luís Filipe Vieira declarou esta terça-feira que vai recandidatar-se à presidência do Benfica. O dirigente das águias quer dar continuidade ao projeto no qual está a trabalhar na Luz."Tenho bem presente na cabeça os próximos seis anos no Benfica e vou ser determinado a perseguir os objetivos que tenho. Vou ser candidato, não tenho problemas nenhuns em afirmar isso. E se tiver de fazer mais anos, vou fazer. O Benfica quer criar alicerces para a prática desportiva e quer criar verdadeiros campeões. Temos projetado o colégio, vou falar dia 7 de novembro no Seixal, e ainda queremos mais um espaço de terreno, com direito de superfície de 50 a 75 anos para fazer mais seis campos de futebol e um polo hoteleiro. O Seixal acaba aí e em Oeiras quero fazer um CAR. A CM Oeiras está recetiva e estamos a fazer o projeto. Em termos estatutários quero limitar o endividamento. O património hoje, do Benfica, não tem uma única hipoteca. É tudo das empresas do Sport Lisboa e Benfica. Quero entregar o Benfica aos benfiquistas", referiu na TVI24.Sobre uma eventual oposição, Vieira fala em "aproveitamento": "Há é um aproveitamento de muitas pessoas por causa dos casos judiciais. Oposição tem de existir e vai sempre existir. Quando houver unanimidade no Benfica é porque alguma ciosa está mal. Até hoje os benfiquistas escolheram-me a mim, mas estou convencido e otimista. Pelo trabalho que fiz, a grande maioria vai votar em mim".O dirigente encarnado falou ainda de um episódio que aconteceu numa assembleia geral do clube, na qual trocou algumas palavras com quem protestava: "Não me arrependo porque sei a quem disse. Essas pessoas têm de aprender a respeitar quem lidera o Benfica. A AG é democrática, mas do lado esquerdo da sala fui atacado várias vezes e insultado. Aquele grupo de pessoas não conhece o passado do Benfica ou então não conhece o esforço que este grupo de homens tem feito. Pessoas daquelas não merecem estar no Benfica. Uma ou duas dessas pessoas disseram-me no final que aquilo é que era uma AG à Benfica e que tinha de ser assim. Mas não tem de ser assim."