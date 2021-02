Luís Lopes renova contrato com o Benfica

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação do vínculo do jovem avançado Luís Lopes, ainda que não detalhe qual a duração do mesmo. Aos 21 anos, o dianteiro esta época tem alternado entre as equipa B e os Sub-23, totalizando até ao momento 3 golos marcados em 15 partidas - com apenas 516 minutos de utilização.





"Estou muito feliz por ter renovado o meu vínculo com o Benfica. Estou aqui para retribuir a confiança que o clube tem depositado em mim, para trabalhar e ajudar o Benfica ao máximo. As apostas justificam-se com trabalho. Estou aqui para trabalhar e para mostrar o meu valor", referiu em declaração à BTV o avançado, que espera voltar a trabalhar com os mais velhos no futuro próximo."O clube tem-nos habituado a chamadas, desde cedo, dos jogadores para patamares acima. Temos de estar preparados para esse salto. O Benfica dá-nos condições para estarmos ao nível quando somos chamados", assumiu Luís Lopes.