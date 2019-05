Luís Nascimento: «FC Porto está de parabéns e é campeão de juniores com mérito»

Luís Nascimento, treinador de juniores do Benfica, assumiu esta quarta-feira a desilusão por ter falhado a conquista do título de campeão nacional, apesar da vitória de hoje frente ao rival Sporting, por 2-0 "Foi a vitória mais amarga que tivemos, mas na formação não podemos agarrar-nos a isso e temos já de olhar para a frente e pensar no futuro", disse o técnico, que assumiu que o empate em Braga e com o Leixões, no Seixal, foram resultados "inesperados" da época das águias.O treinador, que começou a época ao comando dos iniciados, relevou ainda o mérito do FC Porto pela conquista deste campeonato, embora tenha assumindo um sentimento de "alguma injustiça"."A equipa do FC Porto foi extremamente regular e tem mérito. Fomos melhor em todos os dados do jogo, mas tivemos menos pontos e isso é que decide. Noutros anos os 36 pontos que conseguimos davam para sermos campeões, mas o FC Porto está de parabéns e é campeão com mérito", reconheceu Luís Nascimento.Sem revelar por que escalão passa o seu futuro próximo, por a situação "ainda não estar definida", o treinador sublinhou o papel da formação e a qualidade que os jovens encarnados têm nos seus quadros."Estes jogadores fizeram um trabalho fantástico e temos de ter orgulho no percurso que foi feito. Têm muita qualidade e, apesar de não termos ganho, não podemos esquecer o papel da formação, pois certamente daqui por uns anos muitos destes jogadores vão estar na equipa principal", concluiu.