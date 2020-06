Luís Pinheiro: «Foram 9 anos incríveis que jamais irei esquecer!»

Luís Pinheiro foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Varzim para as próximas três temporadas. O lateral-direito português usou as redes sociais para se despedir e encarar o novo desafio.





"Chegou o dia em que terminei a minha ligação com o Benfica, foram nove anos incríveis que jamais irei esquecer! Quero agradecer a toda a gente que fez parte desse longo percurso, irei levar todas essas pessoas no meu coração. A partir de hoje sou jogador do Varzim. Quero agradecer desde já pela confiança depositada em mim! Vamos lá para mais uma aventura", vincou Pinheiro na conta pessoal de Instagram.Luís Pinheiro havia assinado um contrato profissional em 2018 até junho de 2023. O defesa, de 20 anos, contou cinco jogos oficiais em 2019/20, entre equipa B e equipa sub-23 do Benfica.