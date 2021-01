Luisão a recuperar da covid-19: «Resiliência sempre fez parte do meu dia a dia»

Infetado com a covid-19, Luisão deixou uma mensagem no Instagram, onde faz questão de agradecer as muitas mensagens de apoio que tem recebido.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa~o (@luisao4oficial)

"Manter a força. Obrigado pelas inúmeras mensagens, de coração! A resiliência sempre fez parte do meu dia a dia", escreveu o diretor técnico do Benfica, esta terça-feira.