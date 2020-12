Luisão acompanha recuperação de André Almeida: «Voltará mais forte»

Luisão mostra-se a par da recuperação de André Almeida. O lateral-direito continua a recuperar da cirurgia ao ligamento cruzado anterior e do lateral interno do joelho direito e contou, esta sexta-feira, com a presença do atual diretor-técnico do Benfica.

"Observando a superação diária e o regresso ao Benfica Campus do André Almeida. Caráter e valores ímpares que a profissão exige... Com certeza voltará mais forte", escreveu o antigo capitão das águias, através da sua página oficial do Instagram.