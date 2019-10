Luisão aconselha Sporting: «Tem de se focar nos seus próprios problemas»

A rivalidade com o FC Porto e o Sporting foi um dos temas abordados por Luisão na entrevista que deu ao site 'Goal.com'. O antigo defesa central do Benfica, questionado por que motivo o Sporting não conseguiu acompanhar os rivais, deixou um conselho ao clube de Alvalade."Há muito tempo que não acompanho as notícias. Acompanho, logicamente, as opiniões dos adeptos, mas acho que o fator mais importante do futebol é quando nos preocupamos com os problemas que temos dentro de casa. O Benfica cresceu por causa disso", constatou o agora embaixador internacional das águias."Cada um tem os seus problemas. O Benfica cresceu quando resolveu olhar para si e o Sporting precisa de fazer a mesma coisa. Tem que se focar primeiro naquilo que são os seus próprios problemas para, então, entregar o seu produto final e ser mais competitivo em campo", garantiu.