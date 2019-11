Luisão aponta estratégia para Benfica passar a estar de forma regular nos 'oitavos' da Champions

Luisão não está surpreendido com a quantidade de jogadores da formação do Benfica que chegam à equipa principal. Presente esta terça-feira na Web Summit, o antigo capitão dos encarnados sublinhou a filosofia das águias no que á aposta para o futuro diz respeito."O Benfica tem feito um trabalho muito forte na formação. O clube dispõe de excelentes condições de trabalho, desde os vários campos, aos ginásios, infraestruturas de grande qualidade e todo o pessoal que cria condições para que os jogadores tenham sucesso. Além das condições de trabalho, há um ambiente familiar. Ali não se produz só talento, mas também excelentes seres humanos", começou por dizer.E prosseguiu: "Acredito que o Benfica vai continuar a ter sucesso interno e é muito importante para o projeto que se continue a apurar para a Champions, até pelas perspetivas financeiras. Os jogadores da academia terão também um papel importante para sermos bem sucedidos a nível europeu. Com esta estratégia podemos passar a estar de forma regular nos 16 finalistas da Champions [oitavos de final] ou mesmo nos quartos de final. O Benfica tem uma estrutura de grande qualidade, que está a aplicar uma grande estratégia. É importante que as pessoas confiem em nós."Pedro Marques, diretor técnico do futebol de formação do Benfica, sublinhou igualmente a "competência" da academia dos encarnados."Não sei se somos a melhor academia do mundo, mas sei que competimos com os melhores. Temos pessoas muito competentes, capazes de desenvolver os jogadores para que possam chegar à equipa principal. Não há um segredo! Há muitos clubes a fazer o mesmo! É um processo muito longo que começa logo com o excelente trabalho de scouting, capaz de detetar os melhores!", disse igualmente na Web Summit.