Luisão assinala golo de Lucas Veríssimo

Luisão assinalou a estreia a marcar de Lucas Veríssimo, no mesmo palco onde obteve o primeiro golo pelo Benfica, diante do Belenenses, em setembro de 2003. O agora diretor técnico e de performance das águias partilhou, no Instagram, uma imagem com a comemoração dos dois golos. Isto depois de o Benfica ter partilhado um vídeo com os dois golos.

“Mais de 17 anos depois, a história repetiu-se: um central brasileiro, com o número 4, estreou-se a marcar pelo Benfica com um golo no mesmo estádio e na mesma baliza, de novo frente ao Belenenses”, sublinharam os encarnados.