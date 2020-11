Luisão: «Atleta do Benfica nunca pode permanecer na zona de conforto»

Luisão acredita que o Benfica vai melhorar o seu processo defensivo. Instantes antes da receção ao Glasgow Rangers, para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, o agora diretor técnico encarnado falou à Sport TV da importância de um jogador querer sempre evoluir, mesmo que as coisas já corram bem em campo.





"Duas equipas que estão bem e o futebol ganha com isso. Será um jogo de muita qualidade.

Como analisa as dificuldades defensivas sentidas pelo Benfica?



"A defesa tem sempre de melhorar, assim como a equipa. Estamos num novo processo, o míster chegou no início da época e vai corrigir a cada jogo. O importante é o atleta do Benfica nunca permanecer na zona de conforto, querer crescer, independentemente de ter tido um jogo a zero ou de ter sofrido golos. Fico feliz por ver essa continuidade nas correções do erro e o crescimento da equipa.

Onde estarão as maiores dificuldades para o Benfica hoje?

"Será a dificuldade normal de defrontar as primeiras equipas de um grupo. É importante conquistar um resultado positivo."



Mário Dias, o 'pai' do Estádio da Luz

"Saudade que fica de quem construiu tudo isto. Um estádio tão bonito como este pela construção do senhor Mário Dias. É fazer-lhe uma homenagem com um grande jogo e bom nível de futebol. O nosso agradecimento por podermos estar aqui."