Luisão: «Cabe-nos como equipa dar um presente aos adeptos»

Luisão lamentou que a final da Taça de Portugal não seja no Jamor mas deixou bem claro que só a vitória interessa ao Benfica esta noite, diante do Sp. Braga. Em declarações à TVI, o diretor técnico encarnado vincou que a exigência é sempre máxima no clube.

Pressão

"Aqui dentro, durante esse ano, essa forma de pensar não existiu. Agora falta um jogo e o pensamento é só vencer."

Adeptos exigentes – Taça é um presente dos jogadores?

"Tratando-se do Benfica, a exigência tem de ser sempre elevada. Eu não entro por aí [investimento elevado]. Na próxima temporada a exigência também tem de ser elevada. Depois, há toda uma época para chegar aos resultados. O adepto do Benfica demonstrou que está com a equipa. Apesar da distãncia e não haver ninguém no estádio mas na saída do Benfica Campus ou para o estádio… há um palavra de incentivo. Cabe-nos como equipa dar-lhes um presente. Além do resultado em si para o clube, o adepto tem um papel fundamental para o clube."

Mensagem transmitida no balneário

"Procuro passar um pouco despercebido para os jogadores. A nossa parte é preparar o jogo. Na conversa com os jogadores sobre uma final, há muita ansiedade e mesmo com o coração quente, a cabeça está fria. Vão encontrar dificuldades porque vão defrontar uma grande equipa. No fim de tudo, há que desfrutar."