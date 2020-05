Luisão: «Camacho apostava em mim a 70, 80% e eu estava a deixar uma má imagem»

Luisão recordou as dificuldades que enfrentou nos primeiros tempos no Benfica, em 2003. Das lesões à diferente realidade, o antigo capitão encarnado conta como superou os problemas.





"A adaptação ao Benfica não foi fácil. Vim do Cruzeiro já campeão e ia à seleção brasileira. O jogo não muda mas eu confundi-me um pouco. O Benfica tinha uma lacuna, cheguei a um futebol mais rápido e pensava que tinha de mudar as minhas características para mostrar-me às pessoas. Estava no caminho errado e depois apareceram as lesões e não apanhei o ritmo. Tinha de ser o mesmo Luisão do Brasil, a jogar simples e forte. As lesões não ajudaram, o Camacho pedia-me para entrar e eu estava a 70, 80 por cento. Mas ele apostava à mesma em mim e eu estava a deixar uma má imagem ao adepto. Mas tudo valeu a pena e dei a volta", referiu o ex-central num direto da Eleven Sports no Facebook.Luisão acabaria por ganhar logo um lugar na história quando marcou o golo do triunfo do Benfica (1-0) sobre o Sporting, que abriu o caminho ao fim do maior jejum da história das águias, em 2004/05."A pressão era muito grande mas quando cheguei, no ano do presidente [Luís Filipe Vieira], o Benfica foi mudando. Nesse ano lutámos muito. Aquele jogo com o Sporting ficou marcado por ter feito o golo, para mim foi uma afirmação", recordou o agora responsável pelas relações internacionais do clube: "é uma responsabilidade muito grande mas uma rotina de que tenho gostado imenso."