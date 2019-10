Luisão: «Com Bruno Lage começámos a ver que o Benfica também pode formar treinadores»

O Benfica quer destacar-se como um clube formador de jogadores, mas também pode sê-lo ao nível dos treinadores. Luisão, em entrevista ao site 'Goal.com' elogia Bruno Lage, um técnico que "fez um trabalho espetacular na temporada passada" e que passou muitos anos no Seixal."Quando se fala em formação olha-se sempre para os jogadores, que geralmente chegam ao clube com oito ou nove anos, fazem todo um percurso e ganham espaço na equipa profissional. Mas agora, com o Bruno Lage, começámos a ver que o Benfica também pode formar treinadores. Ele fez um trabalho espetacular na temporada passada. É bom ver o Benfica também a formar treinadores, porque temos muita gente capacitada. Aquilo que um jogador faz aqui, o que toda gente vê nos jogos é o produto final. Mas precisamos de olhar para as pessoas que estão a desenvolver todo esse produto. Temos hoje um treinador que passou por várias etapas aqui dentro", constatou o agora embaixador internacional dos encarnados.Luisão não tem dúvidas que Lage é a pessoa perfeita para o cargo. "Foi a melhor decisão que o Benfica tomou. Vimos isso na superação que a equipa teve na temporada passada, acabando por conquistar o título nacional."