Luisão considera que Benfica vai ter "jogos difíceis" frente ao Dínamo Zagreb

Luisão considerou que o Benfica vai ter "jogos difíceis" frente aos croatas do Dínamo Zagreb, nos oitavos de final da Liga Europa, cujo sorteio se realizou esta sexta-feira em Nyon."É uma equipa que está em primeiro no campeonato da Croácia, sabemos que fez uma excelente fase de grupos, e no último confronto acreditou até final", disse Luisão, diretor para as relações internacionais dos encarnados.Em declarações à BTV, Luisão garantiu que "no Benfica a ambição é sempre a mesma, e não depende do nome dos adversários".O Dínamo Zagreb, que recebe o Benfica em 7 de março, para o encontro da primeira mão, afastou nos 16 avos de final o Viktoria Plzen, da República Checa.Depois de terem perdido na República Checa por 2-1, o Dínamo Zagreb, que lidera a liga croata com 14 pontos de vantagem sobre o Osijek, segundo, venceu em casa por 3-0.O encontro da segunda mão dos oitavos de final está agendado para 14 de março, no Estádio da Luz.