Luisão contra a retirada da camisola 4: «Se nem a do Eusébio foi...»

Luisão não esconde ser uma referência do Benfica, mas entende que não há motivo para que a camisola 4, com a qual jogou, seja retirada. "Se nem o Eusébio, Coluna, Chalana, Nuno Gomes ou Sheu viram as camisolas retiradas, por que é seria retirada a minha? Não é justo para os outros grandes da história do clube. Confesso que quando vier outro jogador e ficar com a camisola 4 vai ser um pouco estranho. Foram 15 anos a usar o número que está tatuado no braço e significa muito para mim. O Benfica é muito grande e não se baseia num jogador", considerou o Girafa, na BTV, num programa que assinala o terceiro aniversário do tetra.





Sobre a blindagem que foi preciso no balneário, numa altura com várias polémicas em volta do clube, o antigo defesa foi perentório. "Não entrava no balneário. Sentíámos que o futebol não tinha de ser assim se cada um cuidar daquilo que tem de fazer de melhor. Evita-se essa raiva que as pessoas têm pelo Benfica, por o Benfica ser o exemplo. Tentávamos que não entrasse no balneário. Se entrar, os jogadores podem cair de rendimento ou acusar essa pressão. Fazíamos com que isso ficasse da porta para fora. Na rua, sabemos o que acontece. O adepto passa a semana inteira a contar os problemas, as dificuldades de sobreviver e a alegria dele é ir à Luz ver a equipa jogar. Muitas vezes essa coisa externa coloca em causa a paixão, não só do Benfica mas noutros clubes. Isso acaba por influenciar o comportamento deles na ida ao estádio. Esse tipo de coisa é lamentável no futebol, falo do português. Gostava que o futebol fosse a alegria de sempre."