Luisão critica forma como pessoas do "microfone" e treinadores receberam Jorge Jesus no Brasil

Luisão, atual embaixador do Benfica, criticou esta quarta-feira a postura das pessoas "do microfone" e de alguns treinadores brasileiros na chegada de Jorge Jesus ao Brasil, altura em que o técnico português foi duramente criticado.





"Fiquei surpreendido pela forma como aquelas pessoas que têm o microfone no Brasil e os treinadores que têm opinião, que influenciam as pessoas, a maneira como eles receberam o Jorge Jesus. Eu tive a oportunidade de receber o representante do 'Goal' e eu falei isso na altura, quando ele estava a ser criticado, que tinha ficado triste como brasileiro como reflete muito a sociedade em si, a dificuldade que nós brasileiros temos em acolher ídolos e aprender com as pessoas", confessou o antigo defesa-central do Benfica, em declarações ao Facebook da 'Eleven Sports'."Não fiquei surpreso. Podia ter dado errado, tal como pode acontecer com qualquer treinador com grande nome, mas se os jogadores e o clube entendem-se a forma como ele trabalha e a maneira como ele 'cobra' [exige]. Os jogadores, as pessoas do staff, quisessem crescer, seria este o resultado que eles teriam. Podemos ver que o Flamengo cresceu muito", concluiu.