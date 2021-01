Luisão de volta tal como João de Deus

O Benfica contou com dois regressos na equipa técnica para o jogo de ontem. O treinador adjunto João de Deus e o preparador físico Mário Monteiro estavam positivos à Covid-19 mas recuperaram e já puderam dar o aquecimento do pré-jogo com o Nacional à equipa. Além destes dois elementos, o técnico Jorge Jesus foi ainda coadjuvado pelo observador Rodrigo Araújo, também recuperado do vírus, e pelo treinador de guarda-redes Gonçalo Simões. Este último é parte integrante da equipa B dos encarnados e rendeu Paulo Lopes e Fernando Ferreira, ainda afetados. Além destes, também ainda estão afastados da equipa por recuperarem da Covid-19 os adjuntos Tiago Oliveira e Pietra, o preparador físico Márcio Sampaio, tal como o consultor motivacional Evandro Mota.

Quem voltou ao banco do Benfica foi Luisão. O antigo capitão das águias e agora diretor técnico e performance esteve também infetado com o novo coronavírus e já havia falhado o embate das meias-finais da Allianz Cup, ante o Sp. Braga, na quarta-feira. Ontem regressou como delegado ao jogo dos encarnados.