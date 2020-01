Luisão deixa mensagem a Fejsa: «Com a tua chegada o meu futebol subiu de produção»

Ljubomir Fejsa deixou uma mensagem nas redes sociais depois de o Benfica ter oficializado o seu empréstimo ao Alavés e Luisão respondeu-lhe, recordando o quão especial o futebolista sérvio é e lembrando o papel que o médio teve no seu futebol.





"Meu amigo, você é especial! Lembro-me que com a tua chegada o meu futebol subiu de produção! Estou a torcer por você e pela sua família espetacular", escreveu o antigo capitão dos encarnados."Olá família [benfiquista]. Depois de seis anos e meio este momento também chegou. Fui competir porque estou saudável e ansioso para jogar. O guerreiro continua, sei que a família vai ganhar... É por isso que volto em maio para celebrar mais um título: 15, para mim, por um clube amado (agora são 14)! Tenho de agradecer a toda a equipa profissional, ao presidente, aos colegas de equipa que sempre estiveram comigo e trabalharam como eu trabalhava pelos interesses do clube. O maior obrigado a vocês pelo apoio durante todos estes anos. Não vou dizer adeus, mas sim até já. Portugal está no meu coração. Agora é hora de novos desafios... Obrigado!".