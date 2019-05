Luisão destaca “muita justiça”

Luisão terminou a carreira no final de setembro do ano passado, mas manteve-se perto do plantel, garantindo que o "Benfica foi campeão com muita justiça". À Rádio Renascença, o ex-capitão frisa a união do grupo. "Em momento algum vi os meus companheiros abalados, porque o Benfica está acostumado a ser candidato a vencer todas as competições". Agora, espera "ajudar os jogadores mais novos".