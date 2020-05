Luisão e a nova função no Benfica: «Não sou remunerado, que fique bem claro»

Num programa que assinala o terceiro aniversário sobre o tetra, Luisão explicou a nova fase como embaixador do Benfica, garantindo não ser remunerado.





"É importante dizer que estou no Benfica por amor ao clube e gratidão, não me quis distanciar. É uma oportunidade que o presidente e o senhor Domingos Soares de Oliveira me deram. Não tenho nenhuma remuneração, que isso fique bem claro. Faço tudo isso para aprender e por amor ao clube. Tem sido uma experiência incrível. Após terminar a carreira queria tirar dois ou três anos de aprendizagem na prática. O Benfica é exemplo no Mundo inteiro pela forma como gere o clube. Estou também a observar como cada departamento do clube funciona. Não tem preço. É uma gratidão. É um estágio que me deram para aprender e tento aproveitar da melhor forma. Aprendo a cada dia no clube, as viagens e representações dão-me uma tremenda bagagem. Às vezes as pessoas podem confundir alguma coisa, pensando que pode haver algum interesse. Alguma minoria pode ter uma ideia diferente e que fique claro", garantiu, na BTV.