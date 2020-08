Luisão e o Benfica na Europa: «Ambição é diferente de alicerces...»

Em declarações ao prorama Seleção SporTV, da Globo, Luisão abordou o regresso de Jorge Jesus ao Benfica e foi também confrontado com as expectativas dos encarnados para as competições europeias. O antigo capitão dos encarnados diz que é preciso "criar um alicerce" e não apenas falar em "ambição".





"Nos últimos anos os adeptos têm cobrado muito aquilo que é a ambição europeia. Do clube para fora passou-se a mensagem de que o Benfica tinha ambição europeia, mas ambição é diferente de alicerce. A campanha dos últimos anos mostra bem que o Benfica tem de se consolidar, de criar um alicerce na Europa. Para isso tem de ter jogadores experientes, habituados a estes ambientes, jogadores jovens e preparados. Depois há que conciliar tudo isso para ganhar mais jogos, passar mais vezes à fase seguinte, jogar 'quartos' e 'meias' até disputar uma final. Os clubes que chegam às finais investem números estratosféricos e o Benfica quer competir com eles de outra maneira. A missão é voltar a ganhar no campeonato e na Europa chegar mais forte, com peso e alicerce", explicou Luisão.