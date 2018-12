Luisão e o confronto com o Galatasaray: «Benfica vai estar à altura»

Luisão não teme a visita do Benfica à Turquia onde irá defrontar o Galatasaray nos 16 avos da Liga Europa . O agora diretor para as relações externas dos encarnados representou o clube no sorteio em Nyon e avaliou o adversário."O Galatasaray veio da Champions como nós e temos de estar preparados. Na Turquia, o ambiente é muito difícil. A nossa equipa vai estar à altura, porque já conhecemos e já enfrentámos este género de ambientes. Espero um jogo muito difícil, mas o Benfica acredita sempre na passagem", afirmou o antigo central à BTV.E prosseguiu: "O caminho ainda é muito longo. Temos de pensar jogo a jogo, estamos longe da final. O importante é concentrarmos todas as forças nesta eliminatória".Benfica e Galatasaray defrontaram-se pela última vez em novembro de 2015, na fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Os encarnados venceram por 2-1, com golos de Jonas e Luisão. O ex-camisola 4 das águias recordou esse momento. "Essa noite foi muito importante para mim e para o Benfica. Foi um marco na minha carreira, foi quando mostrei o 'Respect' na camisola. Foi uma noite que ficou na memória", concluiu.O Benfica encontrará o Galatasaray a 14 de fevereiro, em Istambul, e uma semana depois, no Estádio da Luz, um rival que o FC Porto, líder da Liga NOS, derrotou no Dragão (1-0) e na Turquia (3-2).