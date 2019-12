Luisão e o sorteio da Liga Europa: «Nível de Champions»

"Gostaríamos de disputar a nova fase da Champions, mas estes jogos terão nível de Champions. Trata-se de um adversário difícil, com tradição, de excelente qualidade, mas o Benfica quer continuar forte", destacou Luisão, à BTV, explicando: "Já conversámos e o relvado do estádio onde o Shakhtar joga vai estar bom, para a bola rolar e para que possamos mostrar a nossa qualidade."



Mesmo que as baixas temperaturas sejam uma "dificuldade" - "não estamos habituados", frisou -, Luisão deixou claro: "Estamos em crescendo. A época passada tivemos uma boa prestação e esta queremos fazer melhor."

O antigo central do Benfica, Luisão, antevê um duelo de "nível de Champions" entre os encarnados e o Shakhtar, nos 1/16 avos-de-final da Liga Europa. O agora diretor para as relações externas das águias representou as águias no sorteio e sublinhou que o frio não será problema.