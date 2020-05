Luisão e saída do Benfica: «Dois dias antes de ir de férias disseram que não contavam comigo»

Luisão falou do adeus ao Benfica, em setembro de 2018. O brasileiro revelou que soube que não fazia parte das escolhas de Rui Vitória ainda antes do final da época anterior, ou seja, 2017/18. Mesmo assim, explicou que decidiu continuar... até não ser mais possível.





"Tenho de explicar o que senti nos meses antes de parar de jogar. Senti um vazio porque a última época antes de encerrar, antes do último jogo, fui informado pelo treinador [Rui Vitória] que não contava comigo para a proxima época. Dois dias antes de ir de férias. Senti um pouco de vazio. Ia voltar, tinha a certeza que poderia ser útil em algum momento da época, que é longa. Preparado-me bem poderia não ser titular mas poderia ajudar de alguma forma. Essas últimas férias antes de encerrar a carreira foram difíceis por ter ouvido isso, podendo ser o quinto ou sexto central. Optei por regressar mesmo sabendo disso, os meus colegas jogadores confiavam no que poderia ajudar. Ao regressar, coloquei algumas metas que eram poder entrar numa Taça da Liga, ser convocado para a lista da Champions ou estar na Taça de Portugal. Percebi que não ia acontecer e tomei a decisão em dois dias", recordou o agora dirigente dos encarnados, na BTV.O antigo central, hoje com 39 anos, falou ainda do papel como embaixador do clube. "Foi o maior presente que recebi desde que acabei a carreira. Foram 15 anos a voluntariar-me pelo clube, com dificuldades, tentando dar alegrias a todos. Agora tenho recebido imenso carinho dos benfiquistas. Na rua, recebo sempre carinho", assegurou Luisão."Eu era um atleta. O jogo era ao sábado e na quinta-feira já tinha stress. Eram momentos muito stressantes em casa. Agora há o frio na barriga pelo jogo do Benfica, mas já não há esse stress da altura quando tinha de entrar em campo. Eu gosto de jogar futebol mas nao sou fã de assistir na televisão. Só vejo o Benfica. De resto, não consigo ficar à frente da televisão. Quando estamos a ver o jogo parece que é calmo e nada acontece".