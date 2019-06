Luisão e Varandas Fernandes no funeral de Reyes

Luisão e João Varandas Fernandes vão representar hoje o Benfica nas cerimónias fúnebres de José António Reyes, que perdeu a vida no sábado, na sequência de um acidente de viação perto da sua cidade natal, Utrera.





O antigo central e o vice-presidente dos encarnados partem na manhã deste domingo para Sevilha, já que as exéquias terão lugar no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, onde o corpo está desde ontem à noite câmara ardente.Luisão, que terminou a carreira em setembro do ano passado, foi companheiro de equipa de Reyes no Benfica, em 2008/09.