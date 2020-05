Luisão elogia Florentino e João Félix: «Até disse ao Jonas que o menino era acima da média»

Luisão, antigo capitão do Benfica, deixou grandes elogios a Florentino Luís, médio das águias que tem vindo a ser apontado ao AC Milan.





"É um jogador elegante, no sentido que é bonito vê-lo jogar. É bonita a maneira como ele se posiciona e ver as recuperações de bola limpas que ele faz, estando sempre bem posicionado. Acho incrível, no Florentino, a tranquilidade e personalidade que ele mostra, mesmo em jogos da Champions. Parece que está na equipa principal há muito tempo. Pela sua elegância e posicionamento, gosto muito dele", vincou Luisão, que além da "enorme personalidade" de Rúben Dias, recordou ainda a surpresa que foi João Félix, quando chegou à equipa principal:"Quando começou a treinar connosco percebi logo a qualidade dele. Num treino até disse ao Jonas que o menino era acima da média. Faz tudo com muita naturalidade, foi incrível vê-lo no título passado e espero que continue a crescer", atirou o brasileiro, em entrevista à 'Eleven Sports'.