Luisão explica reação em Aveiro e revela que não passou Natal em família pelo "compromisso de um objetivo"

Luisão foi figura no final da Supertaça pela forma apaixonada como se dirigiu aos jogadores do Benfica após o encontro com o FC Porto e esta quinta-feira, em véspera de Natal, deixou uma mensagem nas redes sociais na qual confessou que o dia de ontem foi um "misto de sentimentos".





Numa publicação na qual anexou cinco fotos, o antigo capitão das águias falou da "frustração pela não conquista da Supertaça", revelou que não celebrou o 14.º aniversário de casamento junto da sua mulher pela "responsabilidade de um jogo" e explicou ainda a sua reação em pleno relvado do Municipal de Aveiro. Tudo isto na véspera de um Natal que não será passado em família, pois coloca "em primeiro lugar o compromisso de um objetivo".A publicação de Luisão, refira-se, gerou muitas reações, com jogadores como Gabriel, Cervi, Darwin, Seferovic e até mesmo Rúben Dias ou Ederson a deixarem o seu like. Já nos comentários houve igualmente muitas reações, com os adeptos das águias a aplaudirem a atitude do brasileiro após o desaire diante do FC Porto.Um misto de sentimentos ontem desde "Frustração pela não conquista da Supertaça... não falar com a esposa @brendamattar no dia de aniversário de 14 anos de casados (pela responsabilidade de um jogo) 23/12...da mensagem emotiva aos Jogadores falando sobre o sentimento da dor de uma derrota e o quão é importante saber que esse sentimento dói e muito... e não conseguir passar o Natal com família que está no Brasil, colocando em primeiro lugar o compromisso de um objetivo" @slbenfica ??Que todos desfrutem com responsabilidade de Um Natal Abençoado e muita Saúde a toda Família