Luisão: «Garantir passagem aos oitavos de final»

Luisão esteve presente no Fórum Grimaldi, no Mónaco, para assistir ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações à BTV, o antigo capitão do encarnados revelou os objetivos do clube da Luz"É um grupo muito equilibrado, de extrema dificuldade para nós, com boas equipas. O Lyon tem o Juninho [Pernambucano] como diretor técnico que é meu amigo, e é sempre bom defrontar equipas em que temos amigos; com o Leipzig ainda não tive grande contacto e o Zenit é uma equipa que já conhecemos. A nossa luta com a Rússia no ranking [da UEFA] mostra a qualidade do futebol russo", considerou.Apesar do equilíbrio demonstrado pelo Grupo G, o ex-defesa-central garantiu um Benfica ambicioso e apontou, pelo menos, aos oitavos de final da liga milionária."Temos sempre a ambição de vencer os jogos e garantir a passagem para os oitavos de final. Esta é uma forma de o Benfica criar alicerces na Champions League e na Europa do futebol", sublinhou Luisão.