Luisão: «É bom ouvirmos o que o Samaris diz»

Luisão falou esta quinta-feira à BTV antes do Arsenal-Benfica da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa e sublinhou que a equipa do Benfica "está focada e ambiciosa em chegar à próxima fase". E falou da importância de Andreas Samaris no grupo.





David Luiz em conversa animada com Luisão, Samaris e Rui Costa David Luiz em conversa animada com Luisão, Samaris e Rui Costa

"Lembro-me. O jogo em si foi espetacular. O roberto teve uma noite muito feliz. Hoje confesso que olhei para aqui para o relvado, deu-me a sensação de vontade, adrenalina. É uma decisão, é um estádio muito bom"."Os jogadores partilham alguns momentos. A postura que o Benfica teve em trazer o Samaris para perto de nós mesmo não estando inscrito para aquele ambiente de grupo que é importante viver numa decisão destas. É o país dele. Tem experiência. É um jogador importante na nossa equipa. É bom ouvirmos o que ele diz"."O plantel olha de frente para o desafio. A equipa está focada e ambiciosa em chegar à próxima fase. Preparam-se exaustivamente. É torcer para que se reflita dentro de campo"."Do lado do coração, espero que sim. É um resultado difícil. Gostaria muito que alguns jogadores nossos encarnassem aquele espírito que Isaías teve com aquele golaço aos 91".