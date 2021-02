Luisão "honrado e muito feliz" por passar a 4 a Lucas Veríssimo

Depois do curioso momento vivido no Seixal, quando Lucas Veríssimo pediu 'autorização' a Luisão para usar a camisola 4 nas águias, o próprio antigo defesa do Benfica falou da passagem de testemunho e assumiu-se honrado por ver aquele número na posse do seu compatriota.





"4 to be continued... Sinto-me honrado e muito feliz!! Bem-vindo @lucasverissimo_03, que Deus abençoe essa trajetória!!! O símbolo do @slbenfica que carregamos no peito dá-nos a oportunidade de sonharmos e lutarmos por um lugar na história #detodosum", escreveu o antigo capitão da formação da Luz.