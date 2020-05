Luisão: «Infelizmente não tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Lage»

Jorge Jesus foi, a par de Luiz Felipe Scolari, o treinador que mais marcou a carreira de Luisão. A afirmação foi feita pelo ex-jogador do Benfica, que esteve esta quarta-feira em conversa, por vídeo-chamada, com a 'Eleven Sports'.





"O que mais me marcou foi o Jorge Jesus. Ele foi o ponto de viragem do meu crescimento. Já tinha 28, 29 anos e já tinha alguma bagagem e que entendia o jogo, mas aquilo que ele veio acrescentar no que diz respeito ao entendimento do jogo foi espetacular. Eu devo muito ao Jorge Jesus o facto de ter conseguido prolongar a minha carreira até perto dos 38 anos. Devo-lhe muito porque foi ele que mudou a minha maneira de entender o jogo e tornou tudo mais fácil para mim. Tive a humildade de ouvi-lo e entender aquilo que ele queria", confessou o antigo defesa-central do Benfica.Quanto ao período de transição dos escalões de formação para o futebol profissional, Luisão apontou outro nome bem conhecido dos portugueses: Luiz Felipe Scolari."O outro que fica marcado é o Scolari no começo da minha carreira, por me ter dado a oportunidade de me fazer chegar ao [futebol] profissional, convocou-me em 2001 pela primeira vez para a Seleção brasileira. Ensinou-me muito, principalmente na minha transição dos juniores para o profissional. Às vezes perdemo-nos muito com o 'glamour' de chegar ao mais alto patamar, mas ele colocou-me os pés no chão. Cito dois nomes, mas todos têm aquela contribuição de me terem ajudado", acrescentou.Contudo, Luisão fica com um 'ressentimento': o de não ter trabalhado sob o comando de Bruno Lage. "Infelizmente não tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Lage, foi por meses. Faltou apenas não poder trabalhar com ele para eu poder também dar a minha opinião porque sei muito bem do trabalho que ele faz e do potencial incrível que tem", concluiu.