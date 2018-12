Luisão: «Isto é que é o Benfica»

No final do Benfica-Feirense (4-0), Luisão falou à BTV e mostrou-se satisfeito com o resultado alcançado e com a exibição, principalmente na etapa complementar, da equipa. O agora ex-central e capitão do Benfica, entre as fotografias e os autógrafos, na zona do camarote presidencial, mostrou que ainda vive o clube de forma intensa. "Muito satisfeito. Isto é que é o Benfica", sublinhou.Shéu também fez uma avaliação positiva: "A equipa esteve bem, reagiu bem a esta última semana e está mais do que visto que a qualidade existe. O ganhar é fundamental, mas como se ganha também traz emoção, e eu estou um pouco emocionado porque os jogadores reagiram bem a uma semana muito difícil", referiu, deixando um apelo: "Mantenham a confiança na equipa, o espelho disso é o que se viu hoje, reagiram a uma grande dificuldade com um jogo em grande estilo. É nesse sentido que queria apelar a que se continue a confiar na equipa".