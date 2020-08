Luisão: «Jorge Jesus voltou muito maior para o Benfica»

Luisão, antigo capitão do Benfica, foi convidado do programa Seleção SporTV, da Globo, no qual abordou o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O atual diretor técnico dos encarnados considerou que a experiência do técnico no Brasil, ao serviço do Flamengo, tornou Jesus ainda mais conceituado.





"Trabalhei com ele durante seis anos. Sou fã incondicional do Jorge Jesus e, quando ele foi para o Brasil, eu estava muito confiante do que ele iria fazer e foi espetacular. Ele voltou maior para o Benfica. Ele diz sempre que o Flamengo é muito grande e ele conquistou muitos fãs aí no Brasil", afirmou o antigo defesa central, que está agradado com as novas funções."Comecei há dois anos no Benfica como embaixador, e foram anos de muita aprendizagem. Estamos a terminar a terceira semana com o Jorge Jesus e está a ser incrível. Estou a aprender muito. Aprendi como atleta e agora fora do campo também.