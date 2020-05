Luisão lembra o dia em que ficou "cego" com Talisca: «Esperei por ele no balneário...»

Como capitão de equipa, Luisão teve de exercer a sua liderança várias vezes ao longo da carreira. O ex-jogador recorda agora que certo dia ficou "cego" com Talisca, que passou no Benfica entre 2014 e 2016.





"Puxava por todos, mas a única nota de calor do jogo que me lembro de exigir foi ao Talisca. Lembro-me que ele tinha entrado e já estávamos no final do jogo. Batemos mal um canto e levámos um contra-ataque. Ele estava em desvantagem relativamente à distância e acabei por passar por ele. Depois, exigi isso dele. Ele tinha acabado de entrar e tinha de correr mais que os colegas. Nesse dia, apesar de ele ser uma pessoa incrível, não assimilou tão bem. Acabou por dizer algumas palavras que não posso dizer aqui. Eu fiquei cego e acabei por esperá-lo dentro do balneário para esclarecer tudo. Deus é tão bom que respirei e ficámos um tempo sem ter contacto. Quando voltámos a ver-nos, conversámos e ficou tudo explicado", contou Luisão, na BTV.