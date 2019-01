Luisão: «Muito bom ver-te de volta, Manecas»

Luisão, hoje diretor dos encarnados, rejubilou com o regresso de Samaris à competição. O ex-capitão do Benfica expressou a sua satisfação no Instagram, comentando uma fotografia partilhada pelo próprio internacional grego. "Muito bom ver-te de volta, Manecas", escreveu o brasileiro, que terminou a carreira em setembro passado.O camisola 22 atuou a segunda parte do jogo com o V. Guimarães, para a Taça de Portugal. Em final de contrato com as águias, Samaris não jogava desde 11 de novembro. Em Tondela, entrou a cinco minutos do final , substituindo também Fejsa. Sem espaço nas opções de Vitória, esperou 65 dias por nova oportunidade, deixando Luisão satisfeito.