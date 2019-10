Luisão pára Luanda

Luisão, embaixador do Benfica, discursou ontem para mais de 1.000 pessoas na capital de Angola, Luanda. O antigo capitão dos encarnados, que goza de popularidade muito grande entre os adeptos, encontra-se naquele país africano com Luís Filipe Vieira, e deslocou-se ao Complexo Escolar Dom Bosco para uma palestra subordinada ao tema ‘Vontade de vencer’.

À semelhança do que já tinha acontecido em Cabo Verde, o brasileiro contou, na primeira pessoa, a experiência no futebol e falou das exigências da alta competição. No final, houve ainda tempo para uma ‘selfie’ onde entraram os também ex-jogadores do Benfica, Abel Campos e Mantorras.

A comitiva do Benfica viajou terça-feira, para uma visita de cinco dias, a convite da Prosperar, associação ligada à Igreja Católica e com protocolo com a Fundação Benfica.