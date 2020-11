Luisão poderá ir para o banco

Com a saída de Tiago Pinto, efetivada a partir de 1 de janeiro, Luisão poderá ganhar maior protagonismo nos jogos.





O antigo capitão, agora diretor técnico e de performance, poderá vir a marcar presença no banco de suplentes, à semelhança do que vinha acontecendo com o (ainda) diretor-geral para o futebol.A ideia é ter mais um elemento da confiança de Jorge Jesus perto da equipa durante as partidas.